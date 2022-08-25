Новак Джокович снялся с чемпионата US Open 2022. Он не привит от Covid-19, ему не разрешено получить визу и въезжать в страну

Детали

Джокович остается непривитым против Covid-19 на протяжении всей пандемии, а действующие правила США предусматривают, что любой негражданин США должен быть полностью вакцинирован против вируса, чтобы получить визу и въехать в страну.

35-летний серб в Twitter написал: «К сожалению, на этот раз я не смогу поехать в Нью-Йорк на US Open. Спасибо за ваши сообщения о любви и поддержке. Я буду поддерживать хорошую форму и позитивный настрой и ждать возможности снова посоревноваться. До скорых встреч, теннисный мир!».

Стейси Алластер, директор турнира US Open, заявила: «Новак — большой чемпион, и очень жаль, что он не сможет участвовать в US Open 2022, поскольку он не может въехать в страну из-за политики вакцинации федерального правительства для неамериканских граждан».

Турнир US Open 2022 пройлет с 29 августа по 11 сентября.

Дополнение

Джокович был депортирован из Австралии в январе, что помешало его участию в Открытом чемпионате Австралии по теннису из-за отказа от вакцины от Covid-19.

Джокович выиграл последний крупный турнир по теннису на Уимблдоне в июле. Он не смог участвовать в соревнованиях в Индиан-Уэллсе и Майами в марте из-за тех же правил въезда в США.