Нова Зеландія продовжила локдаун в Окленді через спалах "Дельти"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Найбільше новозеландське місто Окленд залишиться на жорсткому локдауні ще на тиждень, до 23:59 21 вересня, оголосила на пресконференції в понеділок прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн, повідомляє УНН.
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"Окленд залишиться на 4-у рівні до 23:59 наступного вівторка (21 вересня - ред.)", - сказала Ардерн.
Деталі
У понеділок органи охорони здоров’я зафіксували 33 нові випадки COVID-19, усі в Окленді, що перевищило цифри, зафіксовані на вихідних. При цьому лише один випадок не був пов'язаний зі спалахом, сказала прем'єр.
"Очевидно, що поширення вірусу в Окленді немає, але поки у нас з'являються нові випадки, існують ризики", - заявила Ардерн.
Також кабінет міністрів країни ухвалив рішення про перехід Окленда після цього на менш жорсткий - третій - рівень карантинних обмежень. Водночас для іншої частини Нової Зеландії будуть діяти обмеження 2-го, ще слабшого, рівня ще тиждень, пише NZ Herald.
Доповнення
Країну закрили на локдаун 17 серпня після виявлення одного випадку захворювання штамом "Дельта". З того моменту Нова Зеландія була закрита на суворий локдаун. Пізніше у всіх регіонах країни, крім Окленда, обмеження трохи послабляли.
За весь період пандемії в Новій Зеландії було виявлено понад 3,5 тис. випадків зараження коронавірусом і 27 осіб померли.