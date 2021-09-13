Новая Зеландия продлила локдаун в Окленде из-за вспышки "Дельты"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Самый большой новозеландский город Окленд останется на жестком локдауне еще на неделю, до 23:59 21 сентября, объявила на пресс-конференции в понедельник премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, сообщает УНН.
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"Окленд останется на четвёртом уровне до 23:59 следующего вторника (21 сентября - ред.)", - сказала Ардерн.
Детали
В понедельник органы здравоохранения зафиксировали 33 новых случая COVID-19, все в Окленде, что превысило цифры, зафиксированные на выходных. При этом только один случай не был связан со вспышкой, сказала премьер.
"Очевидно, что распространение вируса в Окленде нет, но пока у нас появляются новые случаи, существуют риски", - заявила Ардерн.
Также кабинет министров страны принял решение о переходе Окленда после этого на менее жесткий - третий - уровень карантинных ограничений. В то же время для остальной части Новой Зеландии будут действовать ограничения 2-го уровня еще неделю, пишет NZ Herald.
Дополнение
Страну закрыли на локдаун 17 августа после выявления одного случая заболевания штаммом "Дельта". С того момента Новая Зеландия была закрыта на строгий локдаун. Позже во всех регионах страны, кроме Окленда, ограничения немного ослабляли.
За весь период пандемии в Новой Зеландии было обнаружено более 3,5 тыс. случаев заражения коронавируса и 27 человек умерли.