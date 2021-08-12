Нова Зеландія не відкриє кордонів до 2022 року

Деталі

За словами Ардерн, така стратегія - найкращий спосіб не допустити поширення COVID-19 і зберегти економіку. Суворий прикордонний контроль та ізоляція належать до низки заходів, які допоможуть знизити рівень зараження. Вона підкреслила, що вакцинація населення до кінця 2021 року - у пріоритеті. Скасовувати обмеження планують поетапно і тільки коли більшість населення буде вакциновано.

Прем'єр-міністр також сказала, що з наступного року Нова Зеландія дотримуватиметься нової індивідуальної моделі подорожей без карантину. Ця модель полягає в оцінюванні ризиків зараження.

Коли Нова Зеландія відкриє кордони наступного року, для вакцинованих мандрівників з країн із низьким рівнем захворюваності на коронавірус скасують обов’язкове перебування на карантині. Водночас ті, хто прибуватиме із країн з високим рівнем, будуть зобов’язані піти на 14-денний карантин.

Доповнення

Нову Зеландію вважають однією з найуспішніших країн світу в боротьбі з пандемією. У країні зареєстровано всього 26 смертей, тоді як чисельність населення становить майже п'ять мільйонів осіб.

Найбільше місто Нової Зеландії скасувало усі карантинні обмеження ще у березні.