Найбільше місто Нової Зеландії скасувало усі карантинні обмеження
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Усі обмеження, що залишились у найбільшому місті Нової Зеландії Окленді, були зняті урядом. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Прем'єр-міністр Хасінда Ардерн заявила, що протягом двох тижнів не було зафіксовано випадків захворювання коронавірусом, а тому уряд зняв усі карантинні обмеження, які діяли в місті.
Локдаун діяв в Окленді тиждень. Блокування було пом'якшено на початку цього місяця, але деякі обмеження збереглися, включаючи обмеження на великі публічні збори.
Ардерн заявила, що місто тепер приєднається до решти міст країни, які не мають обмежень на збори та активність.
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На сьогодні у Новій Зеландії зафіксували близько 2 000 випадків захворювання та 26 смертей, пов’язаних з коронавірусом.
Минулого місяця Нова Зеландія розпочала розповсюдження вакцин і очікує, що до кінця року щепить все населення.