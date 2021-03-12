Наибольший город Новой Зеландии отменил все карантинные ограничения
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Все ограничения, которые остались в крупнейшем городе Новой Зеландии Окленде, были сняты правительством. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Премьер-министр Хасинда Ардерн заявила, что в течение двух недель не было зафиксировано случаев заболевания коронавирусом, а потому правительство сняло все карантинные ограничения, которые действовали в городе.
Локдаун действовал в Окленде неделю. Блокировка была смягчена в начале этого месяца, но некоторые ограничения сохранились, включая ограничения на большие публичные собрания.
Ардерн заявила, что город теперь присоединится к остальным городам страны, которые не имеют ограничений на сборы и активность.
Дополнительно
На сегодня в Новой Зеландии зафиксировали около 2 000 случаев заболевания и 26 смертей, связанных с коронавирусом.
В прошлом месяце Новая Зеландия начала распространения вакцин и ожидает, что к концу года прививает все население.