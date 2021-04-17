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Нова Зеландія хоче заборонити куріння

Нова Зеландія хоче заборонити куріння

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Нова Зеландія оголосила пакет пропозицій, спрямованих на наближення країни до своєї мети - заборонити куріння до 2025 року. Про це пише The Guardian, передає УНН.

Деталі

У планах уряду - поступове збільшення законного віку паління, яке може поширюватися на заборону продажу сигарет та тютюнових виробів кожному, хто народився після 2004 року, що робить куріння фактично незаконним для цього покоління.

Також розглядалось значне зниження рівня нікотину, дозволеного в тютюнових виробах, заборона фільтрів, встановлення мінімальної ціни на тютюн та обмеження місць продажу тютюну та сигарет.

Заступник міністра охорони здоров'я д-р Айша Верралл заявив, що щороку близько 4500 жителів Нової Зеландії вмирають від тютюну.

Нагадаємо

Верховна Рада України посилила покарання за продаж е-сигарет дітям. У Кабміні представили проект закону, що має на меті зменшити шкоду від куріння.

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