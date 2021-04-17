Новая Зеландия хочет запретить курение
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Новая Зеландия объявила пакет предложений, направленных на приближение страны к своей цели - запретить курение до 2025 года. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.
Детали
В планах правительства - постепенное увеличение законного возраста курения, которое может распространяться на запрет продажи сигарет и табачных изделий каждому, кто родился после 2004 года, что делает курение фактически незаконным для этого поколения.
Также рассматривался значительное снижение уровня никотина, разрешенного в табачных изделиях, запрет фильтров, установления минимальной цены на табак и ограничения мест продажи табака и сигарет.
Заместитель министра здравоохранения д-р Айша Верралл заявил, что ежегодно около 4500 жителей Новой Зеландии умирают от табака.
Напомним
Верховная Рада Украины ужесточила наказание за продажу е-сигарет детям. В Кабмине представили проект закона, имеет целью уменьшить вред от курения.