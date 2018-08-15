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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Нова Пошта, WOG, МХП: ТОП-20 найбільш успішних компаній України

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Аналітики склали рейтинг ТОП-20 найбільш успішних компаній в Україні, повідомляє УНН з посиланням на спеціалізоване видання InVenture.

Нова Пошта, WOG, МХП: ТОП-20 найбільш успішних компаній України

Під час оцінювання успішності враховувалися такі фактори як: розмір доходів та сума сплачених податків і зборів за останні два роки, лідируючі позиції у відповідних галузях, масштаб впливу на соціально-економічну ситуацію в Україні.

У десятці кращих опинилися:

Мережа роздрібної торгівлі "АТБ" (Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков, Віктор Карачун). Дніпропетровська корпорація "АТБ" в 2017 році сплатила 6,58 млрд грн податків і зборів, на її підприємствах працюють вже понад 60 тис. осіб.

Виробник алкогольних напоїв "Баядера Груп" (Наталія Бондарева). У штаті компанії працюють більше 6 тис. людей. У 2017 році оборот "Баядера Груп" досяг 6,5 млрд грн, що на 14% більше, ніж у 2016 році. Сплачені податки і збори - 2,95 млрд грн, з яких акцизний збір - 2,13 млрд грн.

Виробник курятини "Наша Ряба", компанія "Миронівський хлібопродукт" (Юрій Косюк). Агроіндустріальний холдинг МХП виріс з зернового трейдера "Миронівський хлібопродукт" і є вертикально інтегрованою компанією, що займається рослинництвом, виробництвом кормів, вирощуванням птиці, переробкою м'яса та іншою діяльністю. Завдяки використанню передових технологій, інтенсивним інвестиціям, використанню кращих світових практик обробки землі, сильній команді менеджменту та вдалому географічному розташуванню земель (оптимальна кількість опадів, якість землі тощо) врожайність та інші показники ефективності обробки землі набагато перевищують середні по Україні.

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Всеукраїнська мережа кінотеатрів "Мультиплекс" (Антон Пугач). Компанія "Мультиплекс-Холдинг" заснована у 2003 році і вже з 2009 року займає лідируючі позиції на кінотеатральному ринку України. Зараз частка компанії на ринку становить 36%, - це частка ринку кінопрокату. "Мультиплекс-Холдинг" експлуатує 23 багатозальних кінотеатри (сумарна кількість залів 129) у 15 містах - Києві (шість кінотеатрів), Дніпрі, Кривому Розі та Черкасах (по два), Запоріжжі, Миколаєві, Херсоні, Харкові, Хмельницькому, Житомирі, Маріуполі, Чернігові, Львові, Полтаві, Луцьку. Скоро очікується відкриття кінотеатру в Одесі. Щодня кінотеатри Multiplex проводять 750 сеансів, які відвідують 25 тис. глядачів.

Промислова група Group DF (Дмитро Фірташ). Group DF (група Дмитра Фірташа) стверджує, що на її підприємствах працюють 100 тис. українців. Її азотний бізнес представлений холдингом OstChem, який займає третє місце у світі за обсягом виробництва нітратів, четверте - аміаку і 12-е - карбаміду.

У списку найбільш успішних також: Бурісма, Нова Пошта, EastOne, Континіум (WOG), Нібулон, ОККО, Рошен, СКМ, Кернел, Ukrlandfarming, Фармак, Феррекспо, Фоззі та Епіцентр К.

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