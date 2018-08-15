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Нова Пошта, WOG, МХП: ТОП-20 наиболее успешных компаний Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Аналитики составили рейтинг ТОП-20 наиболее успешных компаний в Украине, сообщает УНН со ссылкой на специализированное издание InVenture.

Нова Пошта, WOG, МХП: ТОП-20 наиболее успешных компаний Украины

Оценивая успешность, учитывались такие факторы как: размер доходов и сумма уплаченных налогов и сборов за последние два года, лидирующие позиции в соответствующих отраслях, масштаб влияния на социально-экономическую ситуацию в Украине.

В десятке лучших оказались:

Сеть розничной торговли “АТБ” (Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков, Виктор Карачун). Днепровская корпорация "АТБ" в 2017 году уплатила 6,58 млрд грн налогов и сборов, на ее предприятиях работают уже более 60 тыс. человек.

Производитель алкогольных напитков “Баядера Групп” (Наталия Бондарева). В штате компании работают более 6 тыс. человек. В 2017 году оборот “Баядера Групп” достиг 6,5 млрд грн, что на 14% больше, чем в 2016 году. Уплаченные налоги и сборы — 2,95 млрд грн, из которых акцизный сбор — 2,13 млрд грн.

Производитель курятины “Наша Ряба”, компания “Мироновский хлебопродукт” (Юрий Косюк). Агроиндустриальный холдинг МХП вырос из зернового трейдера “Мироновский хлебопродукт” и представляет собой вертикально интегрированную компанию, занимающуюся растениеводством, производством кормов, выращиванием птицы, переработкой мяса и другой деятельностью. Благодаря использованию передовых технологий, интенсивным инвестициям, использованию лучших мировых практик обработки земли, сильной команде менеджмента и удачному географическому расположению земель (оптимальное количество осадков, качество земли и т. п.) урожайность и другие показатели эффективности обработки земли гораздо превышают средние по Украине.

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Всеукраинская сеть кинотеатров “Мультиплекс” (Антон Пугач). Компания “Мультиплекс-Холдинг” основана в 2003 году и уже с 2009 года занимает лидирующие позиции на кинотеатральном рынке Украины. Сейчас доля компании на рынке составляет 36%, — это доля рынка кинопроката. “Мультиплекс-Холдинг” эксплуатирует 23 многозальных кинотеатра (суммарное количество залов 129) в 15 городах — Киеве (шесть кинотеатров), Днепре, Кривом Роге и Черкассах (по два), Запорожье, Николаеве, Херсоне, Харькове, Хмельницком, Житомире, Мариуполе, Чернигове, Львове, Полтаве, Луцке. Скоро ожидается открытие кинотеатра в Одессе. Ежедневно кинотеатры Multiplex проводят 750 сеансов, которые посещают 25 тыс. зрителей.

Промышленная группа Group DF (Дмитрий Фирташ). Group DF (группа Дмитрия Фирташа) утверждает, что на ее предприятиях работают 100 тыс. украинцев. Ее азотный бизнес представлен холдингом OstChem, который занимает третье место в мире по объему производства нитратов, четвертое — аммиака и 12-е — карбамида.

В списке наиболее успешных также: Бурисма, Нова Пошта, EastOne, Континиум (WOG), Нибулон, ОККО, Рошен, СКМ, Кернел, Ukrlandfarming, Фармак, Феррэкспо, Фоззи и Эпицентр К.

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