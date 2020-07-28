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19 березня, 18:42 • 49220 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 102340 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 102100 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 117708 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 124116 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120448 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 156401 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124817 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123935 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Нова політика ЄС щодо Росії можлива лише після припинення її агресії проти України - Кулеба

Нова політика ЄС щодо Росії можлива лише після припинення її агресії проти України - Кулеба

Київ • УНН

 • 10667 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Підстав для запровадження нової політики ЄС щодо Росії наразі немає. Про це під час дводенного робочого візиту до Польщі заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає пресслужба МЗС, інформує УНН.

Зазначається, що сторони обговорили позицію ЄС на підтримку України та збереження санкцій проти Росії за її агресію проти нашої держави.

"Немає жодних підстав для зміни політики ЄС щодо Росії, допоки Росія не змінила своєї агресивної політики щодо України. І навіть розмову про будь-яку нову політику щодо Росії можна починати лише тоді, коли Росія зробить реальні кроки для виконання "мінських домовленостей", припинення агресії, деокупації українських територій", - зауважив глава МЗС України.

Польський міністр запевнив українського колегу, що повністю поділяє такий підхід української сторони.

Як повідомлялося раніше в УНН, Україна відкрила нову будівлю посольства у Польщі.

Українські Національні Новини

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