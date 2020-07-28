Нова політика ЄС щодо Росії можлива лише після припинення її агресії проти України - Кулеба

Зазначається, що сторони обговорили позицію ЄС на підтримку України та збереження санкцій проти Росії за її агресію проти нашої держави.

"Немає жодних підстав для зміни політики ЄС щодо Росії, допоки Росія не змінила своєї агресивної політики щодо України. І навіть розмову про будь-яку нову політику щодо Росії можна починати лише тоді, коли Росія зробить реальні кроки для виконання "мінських домовленостей", припинення агресії, деокупації українських територій", - зауважив глава МЗС України.

Польський міністр запевнив українського колегу, що повністю поділяє такий підхід української сторони.

Як повідомлялося раніше в УНН, Україна відкрила нову будівлю посольства у Польщі.