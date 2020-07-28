Новая политика ЕС в отношении России возможна только после прекращения ее агрессии против Украины - Кулеба

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 69380 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104223 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 109124 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 137210 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111883 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133343 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102402 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102641 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104874 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102196 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
Новая политика ЕС в отношении России возможна только после прекращения ее агрессии против Украины - Кулеба

Новая политика ЕС в отношении России возможна только после прекращения ее агрессии против Украины - Кулеба

Киев  •  УНН

 • 10659 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Оснований для введения новой политики ЕС в отношении России пока нет. Об этом во время двухдневного рабочего визита в Польшу заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба МИДа, сообщает УНН.

Отмечается, что стороны обсудили позицию ЕС в поддержку Украины и сохранение санкций против России за ее агрессию против нашей страны.

"Нет никаких оснований для изменения политики ЕС в отношении России, пока Россия не изменила своей агрессивной политики в отношении Украины. И даже разговор о какой-либо новой политике в отношении России можно начинать только тогда, когда Россия сделает реальные шаги для выполнения "минских договоренностей", прекращения агрессии, деоккупации украинских территорий", - отметил глава МИДа Украины.

Польский министр заверил украинского коллегу, что полностью разделяет такой подход украинской стороны.

Как сообщалось ранее в УНН, Украина открыла новое здание посольства в Польше.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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