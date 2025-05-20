Нова ігрова консоль Claw A8 від MSI тепер на базі AMD: які характеристики

MSI представила останню версію свого ігрового портативного ПК Claw і цього разу він працює на базі AMD, пише УНН з посиланням на The Verge.

Деталі

Компанія на виставці Computex 2025 продемонструвала Claw A8 BZ2EM, який оснащений чіпом AMD Ryzen Z2 Extreme та до 24 ГБ пам'яті DDR5.

Це трохи менше, ніж 32 ГБ пам'яті, які поставлялися з Claw 8 AI Plus з процесором Intel, випущеним наприкінці минулого року, але він, як і раніше, має 8-дюймовий дисплей Full HD, частоту оновлення 120 Гц і твердотільний накопичувач M.2 ємністю 1 ТБ. Claw A8 з процесором AMD також буде доступний у двох кольорах: білому та лаймово-зеленому.

У MSI був трохи важкий старт із випуском свого оригінального портативного ПК Claw у березні 2024 року, але, схоже, вона реабілітувалась із запуском MSI Claw 8 AI Plus, пише видання.

Lenovo також придбала один з нових чіпів AMD, орієнтованих на кишенькові пристрої, для Legion Go S, але він використовує більш слабку версію Z2 Go, яка, як повідомляється, не може конкурувати з попередньою моделлю Z1 Extreme.

Також є нова версія MSI Claw 8 AI Plus Polar Tempest, яка оснащена процесором Intel Core Ultra 7 258 В і 2 ТБ NVMe SSD. Вона також має те, що MSI називає "блискучим" білим покриттям.

MSI не розкрила дату випуску або ціну жодної моделі, але вона, швидше за все, буде в тому ж діапазоні, що і стандартна MSI Claw 8 Plus на базі Intel, вартість якої в Best Buy вказана в 999,99 доларів.

Microsoft та Asus розробляють портативну ігрову консоль Xbox: у мережу злили перші фото