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Новая игровая консоль Claw A8 от MSI теперь на базе AMD: какие характеристики

Киев • УНН

 • 752 просмотра

MSI представила Claw A8 BZ2EM с чипом AMD Ryzen Z2 Extreme и до 24 ГБ DDR5. Также есть версия Polar Tempest с Intel Core Ultra 7 258 В и 2 ТБ NVMe SSD.

Новая игровая консоль Claw A8 от MSI теперь на базе AMD: какие характеристики
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MSI представила последнюю версию своего игрового портативного ПК Claw и в этот раз он работает на базе AMD, пишет УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Компания на выставке Computex 2025 продемонстрировала Claw A8 BZ2EM, который оснащен чипом AMD Ryzen Z2 Extreme и до 24 ГБ памяти DDR5.

Это немного меньше, чем 32 ГБ памяти, которые поставлялись с Claw 8 AI Plus с процессором Intel, выпущенным в конце прошлого года, но он, как и раньше, имеет 8-дюймовый дисплей Full HD, частоту обновления 120 Гц и твердотельный накопитель M.2 емкостью 1 ТБ. Claw A8 с процессором AMD также будет доступен в двух цветах: белом и лаймово-зеленом.

У MSI был немного тяжелый старт с выпуском своего оригинального портативного ПК Claw в марте 2024 года, но, похоже, она реабилитировалась с запуском MSI Claw 8 AI Plus, пишет издание.

Lenovo также приобрела один из новых чипов AMD, ориентированных на карманные устройства, для Legion Go S, но он использует более слабую версию Z2 Go, которая, как сообщается, не может конкурировать с предыдущей моделью Z1 Extreme.

Также есть новая версия MSI Claw 8 AI Plus Polar Tempest, которая оснащена процессором Intel Core Ultra 7 258 В и 2 ТБ NVMe SSD. Она также имеет то, что MSI называет "блестящим" белым покрытием.

MSI не раскрыла дату выпуска или цену ни одной модели, но она, скорее всего, будет в том же диапазоне, что и стандартная MSI Claw 8 Plus на базе Intel, стоимость которой в Best Buy указана в 999,99 долларов.

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Юлия Шрамко

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