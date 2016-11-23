Нова головний люстратор А.Калинчук прокоментувала своє призначення

"Мою сторінку прочитали до 2013 року. Порівняли з Анастасією, провели "аналіз" моїх політичних та особистих вподобань, сказали, що я замолода і без досвіду, і багато іншого. Скажімо так...я була до цього готова. Поведінка більшості передбачувана, тому було б наївно сподіватись, що хтось напише про мене щось добре, а, власне, Українські новини ніколи не славились незаангажованістю", - зауважила А.Калинчук.

З її слів, вона є молодим юристом. "У мене вища освіта одного з провідних ВНЗ цієї країни і я 2 роки пропрацювала з Тетяною Козаченко над інститутом люстрації в Україні, я знаю про неї все (без перебільшень). І на останок - ключова теза виконання мною обовязків директора департаменту, як і оголосив міністр юстиції, - до проведення конкурсу на відповідну посаду", - додала А.Калинчук.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів України призначив 24-річну Анастасію Дєєву заступником міністра внутрішніх справ. Її призначення стало приводом для гучного обговорення.

Голова МВС Арсен Аваков пояснив, що призначена його заступником А.Дєєва за низкою функцій виграє у нього самого, а призначення пройшло низку співбесід і спецперевірку.