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Нова головний люстратор А.Калинчук прокоментувала своє призначення

Київ • УНН

 • 12488 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Нова очільниця департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України, 23-річна Анна Калинчук прокоментувала своє призначення, зауваживши, зокрема, що виконуватиме обов'язки директора департаменту до проведення конкурсу на відповідну посаду. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Нова головний люстратор А.Калинчук прокоментувала своє призначення

"Мою сторінку прочитали до 2013 року. Порівняли з Анастасією, провели "аналіз" моїх політичних та особистих вподобань, сказали, що я замолода і без досвіду, і багато іншого. Скажімо так...я була до цього готова. Поведінка більшості передбачувана, тому було б наївно сподіватись, що хтось напише про мене щось добре, а, власне, Українські новини ніколи не славились незаангажованістю", - зауважила А.Калинчук.

З її слів, вона є молодим юристом. "У мене вища освіта одного з провідних ВНЗ цієї країни і я 2 роки пропрацювала з Тетяною Козаченко над інститутом люстрації в Україні, я знаю про неї все (без перебільшень). І на останок - ключова теза виконання мною обовязків директора департаменту, як і оголосив міністр юстиції, - до проведення конкурсу на відповідну посаду", - додала А.Калинчук.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів України призначив 24-річну Анастасію Дєєву заступником міністра внутрішніх справ. Її призначення стало приводом для гучного обговорення.

Голова МВС Арсен Аваков пояснив, що призначена його заступником А.Дєєва за низкою функцій виграє у нього самого, а призначення пройшло низку співбесід і спецперевірку.

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