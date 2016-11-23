Новая главный люстратор А.Калинчук прокомментировала свое назначение

"Мою страницу прочитали до 2013 года. Сравнили с Анастасией, провели "анализ" моих политических и личных предпочтений, сказали, что я слишком молодая и без опыт, и многое другое. Скажем так... я была к этому готова. Поведение большинства предсказуемо, поэтому было бы наивно надеяться, что кто-то напишет обо мне что-то хорошее, а, собственно, Украинские новости никогда не славились незаангажированностью", - отметила А.Калинчук.

По ее словам, она является молодым юристом. "У меня высшее образование одного из ведущих вузов этой страны и я 2 года проработала с Татьяной Козаченко над институтом люстрации в Украине, я знаю о ней все (без преувеличений). И напоследок - ключевой тезис выполнения мной обязанностей директора департамента, как и объявил министр юстиции - до проведения конкурса на соответствующую должность", - добавила А.Калинчук.

Напомним, недавно Кабинет министров Украины назначил 24-летнюю Анастасию Дееву заместителем министра внутренних дел. Ее назначение стало поводом для громкого обсуждения.

Глава МВД Арсен Аваков объяснил, что назначенная его заместителем А.Деева по ряду функций выигрывает у него самого, а назначение прошло ряд собеседований и спецпроверок.