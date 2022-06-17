Нова функція в "Дії": можна зареєструвати номер lifecell
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. У застосунку державних послуг "Дія" відтепер можна зареєструвати мобільний номер lifecell. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал "Дії".
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"Відтепер не треба ходити в точки lifecell, щоб зареєструвати свій номер. Це можна зробити завдяки Дії. Реєстрація мобільного номера – це найдієвіший захист SIM-картки від шахрайств. Так ніхто не зможе вкрасти чи підробити номер, щоб отримати доступ до, наприклад, банківських рахунків", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Для реєстрації номеру lifecell:
1. Зайдіть у застосунок "Мій lifecell" на відповідний банер ("Зареєструйте номер" для анонімних абонентів або "Завершіть реєстрацію" для персоніфікованих);
2. Дайте згоду на реєстрацію;
3. Введіть код перевірки, який надійде на номер телефону;
4. У застосунку "Дія" підтвердьте запит на передачу копій цифрових документів;
5. Підтвердіть правильність своїх персональних даних;
6. Отримайте повідомлення про успішну реєстрацію номера.
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