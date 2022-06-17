Нова функція в "Дії": можна зареєструвати номер lifecell

Цитата

"Відтепер не треба ходити в точки lifecell, щоб зареєструвати свій номер. Це можна зробити завдяки Дії. Реєстрація мобільного номера – це найдієвіший захист SIM-картки від шахрайств. Так ніхто не зможе вкрасти чи підробити номер, щоб отримати доступ до, наприклад, банківських рахунків", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Для реєстрації номеру lifecell:

1. Зайдіть у застосунок "Мій lifecell" на відповідний банер ("Зареєструйте номер" для анонімних абонентів або "Завершіть реєстрацію" для персоніфікованих);

2. Дайте згоду на реєстрацію;

3. Введіть код перевірки, який надійде на номер телефону;

4. У застосунку "Дія" підтвердьте запит на передачу копій цифрових документів;

5. Підтвердіть правильність своїх персональних даних;

6. Отримайте повідомлення про успішну реєстрацію номера.

Нагадаємо

Україна увійшла у топ-10 країн світу в рейтингу технологічних навичок.