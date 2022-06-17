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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новая функция в "Дие": можно зарегистрировать номер lifecell

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 июня. УНН. В приложении государственных услуг "Дия" теперь можно зарегистрировать мобильный номер lifecell. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Дии".

Цитата

"Отныне не нужно ходить в точки lifecell, чтобы зарегистрировать свой номер. Это можно сделать благодаря Дие. Регистрация мобильного номера – это самая действенная защита SIM-карты от мошенничеств. Так никто не сможет украсть или подделать номер, чтобы получить доступ к, например, банковским счетам", – говорится в сообщении.

Детали

Для регистрации номера lifecell:

1. Зайдите в приложение "Мой lifecell" на соответствующий баннер ("Зарегистрируйте номер" для анонимных абонентов или "Завершите регистрацию" для персонифицированных);

2. Дайте согласие на регистрацию;

3. Введите код проверки, который поступит на номер телефона;

4. В приложении "Дия" подтвердите запрос на передачу копий цифровых документов;

5. Подтвердите правильность ваших персональных данных;

6. Получите уведомление об успешной регистрации номера.

Напомним

Украина вошла в топ-10 стран мира в рейтинге технологических навыков.

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