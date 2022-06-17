Новая функция в "Дие": можно зарегистрировать номер lifecell
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. В приложении государственных услуг "Дия" теперь можно зарегистрировать мобильный номер lifecell. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Дии".
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"Отныне не нужно ходить в точки lifecell, чтобы зарегистрировать свой номер. Это можно сделать благодаря Дие. Регистрация мобильного номера – это самая действенная защита SIM-карты от мошенничеств. Так никто не сможет украсть или подделать номер, чтобы получить доступ к, например, банковским счетам", – говорится в сообщении.
Детали
Для регистрации номера lifecell:
1. Зайдите в приложение "Мой lifecell" на соответствующий баннер ("Зарегистрируйте номер" для анонимных абонентов или "Завершите регистрацию" для персонифицированных);
2. Дайте согласие на регистрацию;
3. Введите код проверки, который поступит на номер телефона;
4. В приложении "Дия" подтвердите запрос на передачу копий цифровых документов;
5. Подтвердите правильность ваших персональных данных;
6. Получите уведомление об успешной регистрации номера.
Напомним
Украина вошла в топ-10 стран мира в рейтинге технологических навыков.