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Нота Росії щодо Договору про дружбу означає лише втрату ним чинності з 1 квітня - МЗС

Нота Росії щодо Договору про дружбу означає лише втрату ним чинності з 1 квітня - МЗС

Київ • УНН

 • 10974 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Направлення Міністерством закордонних справ Росії ноти Україні щодо Договору про дружбу означає лише те, що він втрачає чинність з 1 квітня 2019 року. Про це заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль повідомила у Facebook, передає УНН. 

"11 березня 2019 року МЗС Російської Федерації підтвердило отримання ноти МЗС України про непродовження дії Великого договору, яку було направлено Москві ще 21 вересня 2018 року. Єдиний юридичний факт, який міститься в ноті МЗС РФ – підтвердження того, що Великий договір втрачає свою чинність з 1 квітня 2019 року. За канонами міжнародного права Росія не могла зробити інакше", - написала вона. 

Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ Росії у зв'язку з припиненням дії з 1 квітня Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між РФ та Україною направило ноту українській стороні.

Раніше у МЗС України заявляли, що не отримали від РФ відповіді після припинення Договору про дружбу.

Закон про припинення Договору про дружбу з Росією набув чинності 12 грудня 2018 року.

Українські Національні Новини

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