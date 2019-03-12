Нота России по Договору о дружбе означает лишь потерю в силу с 1 апреля - МИД

"11 марта 2019 МИД Российской Федерации подтвердило получение ноты МИД Украины о непродлении действия Большого договора, которая была направлена Москве еще 21 сентября 2018. Единственный юридический факт, который содержится в ноте МИД РФ - подтверждение того, что Большой договор теряет свою силу с 1 апреля 2019. По канонам международного права Россия не могла поступить иначе", - написала она.



Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел России в связи с прекращением действия с 1 апреля Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной направило ноту украинской стороне.



Ранее в МИД Украины заявляли, что не получили от РФ ответа после прекращения Договора о дружбе.

Закон о прекращении Договора о дружбе с Россией вступил в силу 12 декабря 2018.