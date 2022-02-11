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"Нормандський формат" розблокований: в ОП кажуть, що зустрічі радників тепер відбуватимуться частіше

"Нормандський формат" розблокований: в ОП кажуть, що зустрічі радників тепер відбуватимуться частіше

Київ • УНН

 • 14726 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Зустрічі радників “нормандської четвірки” тепер відбуватимуться частіше. Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад, що відбувається в Харкові, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Дійсно, це вже друга за останні два тижні зустріч політичних радників. Ми можемо говорити про те, що процес роботи „Нормандського формату“ розблокований, він продовжується. Я думаю, наразі ці зустрічі будть відбуватись у дуже частому режимі”, — сказав Єрмак.

Деталі

Крім того з його слів, на вчорашній зустрічі було зафіксовано безумовну підтримку всіми сторонами-учасницями “Нормандського формату” режиму припинення вогню.

“Головне що перемовний процес відбувається, він продовжується, країнська делегація продовжує займати конструктивну позицію щодо всіх питань. Сподіваємось, таке ж відношення буде в усіх сторін цього процесу”, — додав голова ОП.

Нагадаємо

Напередодні у Берліні пройшли переговори радників лідерв “Нормандської четвірки” — України, Росії, Німеччини та Франції.

За підсумками перемовин політичних радників не вдалося узгодити спільний документ.

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