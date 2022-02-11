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"Нормандский формат" разблокирован: в ОП говорят, что встречи советников теперь будут проходить чаще

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 февраля. УНН. Встречи советников “нормандской четверки” теперь будут происходить чаще. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время заседания президиума Конгресса местных и региональных властей, что происходит в Харькове, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Действительно, это уже вторая за последние две недели встреча политических советников. Мы можем говорить о том, что процесс работы “нормандского формата" разблокирован, он продолжается. Я думаю, эти встречи будут происходить в очень частом режиме”, — сказал Ермак.

Детали

Кроме того с его слов, на вчерашней встрече было зафиксировано безусловную поддержку всеми сторонами-участницами “Нормандского формата” режима прекращения огня.

“Главное что переговорный процесс идет, он продолжается, украинская делегация продолжает занимать конструктивную позицию по всем вопросам. Надеемся, такое же отношение будет у всех сторон этого процесса”, — добавил председатель ОП.

Напомним

Накануне в Берлине прошли переговоры советников лидерв “Нормандской четверки” — Украины, России, Германии и Франции.

По итогам переговоров политических советников не удалось согласовать совместный документ.

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