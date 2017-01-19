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НКРЕКП запропонувала ОДА надати інформацію про поводження з побутовими відходами до березня

НКРЕКП запропонувала ОДА надати інформацію про поводження з побутовими відходами до березня

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг запропонувала Київській міській та обласним державним адміністраціям надати зведену інформацію у сфері поводження з побутовими відходами до 28 лютого. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НКРЕКП, передає УНН.

У НКРЕКП нагадали, що відповідно до закону “Про державне регулювання у сфері комунальних послуг” Комісія постійно моні торить та аналізує ситуацію на ринку перероблення та захоронення побутових відходів , а також здійснює прогнозування стану розвитку таких ринків.

Як зазначили у прес-службі, з цією метою НКРЕКП запропонувала обласним та Київській міській державним адміністраціям організувати роботу з підготовки та надання Комісії зведеної інформації щодо здійснення господарської діяльності суб’єктами господарювання у сфері поводження з побутовими відходами, а також зведену інформацію від структурних підрозділів місцевих органів влади, які опікуються питаннями житлово-комунального господарства, з урахуванням наданих роз’яснень.

Таку інформацію Комісії потрібно надати до 28 лютого 2017 року в паперовому та електронному вигляді.

Як повідомляв УНН, в Україні на сьогодні ідентифікували більше 6 тис. сміттєзвалищ.

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