НКРЕКП запропонувала ОДА надати інформацію про поводження з побутовими відходами до березня
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг запропонувала Київській міській та обласним державним адміністраціям надати зведену інформацію у сфері поводження з побутовими відходами до 28 лютого. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НКРЕКП, передає УНН.
У НКРЕКП нагадали, що відповідно до закону “Про державне регулювання у сфері комунальних послуг” Комісія постійно моні торить та аналізує ситуацію на ринку перероблення та захоронення побутових відходів , а також здійснює прогнозування стану розвитку таких ринків.
Як зазначили у прес-службі, з цією метою НКРЕКП запропонувала обласним та Київській міській державним адміністраціям організувати роботу з підготовки та надання Комісії зведеної інформації щодо здійснення господарської діяльності суб’єктами господарювання у сфері поводження з побутовими відходами, а також зведену інформацію від структурних підрозділів місцевих органів влади, які опікуються питаннями житлово-комунального господарства, з урахуванням наданих роз’яснень.
Таку інформацію Комісії потрібно надати до 28 лютого 2017 року в паперовому та електронному вигляді.
Як повідомляв УНН, в Україні на сьогодні ідентифікували більше 6 тис. сміттєзвалищ.