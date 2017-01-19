НКРЭКУ предложила ОГА предоставить информацию об обращении с бытовыми отходами до марта

В НКРЭКУ напомнили, что в соответствии с законом "О государственном регулировании в сфере коммунальных услуг" Комиссия постоянно мониторит и анализирует ситуацию на рынке переработки и захоронения бытовых отходов, а также осуществляет прогнозирование состояния развития таких рынков.

Как отметили в пресс-службе, с этой целью НКРЭКУ предложила областным и Киевской городской государственным администрациям организовать работу по подготовке и предоставлению Комиссии сводной информации относительно осуществления хозяйственной деятельности субъектами хозяйствования в сфере обращения с бытовыми отходами, а также сводную информацию от структурных подразделений местных органов власти, которые занимаются вопросами жилищно-коммунального хозяйства, с учетом предоставленных разъяснений.

Такую информацию Комиссии нужно предоставить до 28 февраля 2017 года в бумажном и электронном виде.

Как сообщал УНН, в Украине на сегодня идентифицировали более 6 тыс. свалок.