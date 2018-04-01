Низці країн ЄС загрожують штрафи за забруднення повітря
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Єврокомісар з питань навколишнього середовища Кармен Велья збирається подати позови до Європейського суду через перевищення норм забруднення повітря вихлопними газами у низці країн Європейського союзу, передає УНН з посиланням на Welt am Sonntag.
“Єврокомісар готує позов проти країн, в яких зафіксовано перевищення встановленої в ЄС норми окисів азоту та дрібнодисперсного пилу, які потрапляють у повітря разом з вихлопними газами”, — пише видання.
Зазначається, що норму забруднення перевищили Німеччина, Франція, Великобританія, Італія та Іспанія.
У разі задоволення позову, країнам загрожують високі штрафи, крім того, водіям можуть заборонити їздити у містах на дизельних автівках.
Нагадаємо, англійська компанія “CC Haulage & Sons Ltd” заплатить майже 150 тис. дол. за перевищення ліміту зі скиданню відходів.