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Низці країн ЄС загрожують штрафи за забруднення повітря

Низці країн ЄС загрожують штрафи за забруднення повітря

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Єврокомісар з питань навколишнього середовища Кармен Велья збирається подати позови до Європейського суду через перевищення норм забруднення повітря вихлопними газами у низці країн Європейського союзу, передає УНН з посиланням на Welt am Sonntag.

“Єврокомісар готує позов проти країн, в яких зафіксовано перевищення встановленої в ЄС норми окисів азоту та дрібнодисперсного пилу, які потрапляють у повітря разом з вихлопними газами”, — пише видання.

Зазначається, що норму забруднення перевищили Німеччина, Франція, Великобританія, Італія та Іспанія.

У разі задоволення позову, країнам загрожують високі штрафи, крім того, водіям можуть заборонити їздити у містах на дизельних автівках.

Нагадаємо, англійська компанія “CC Haulage & Sons Ltd” заплатить майже 150 тис. дол. за перевищення ліміту зі скиданню відходів.

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