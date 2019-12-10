Низка мостів Києва стоїть у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Станом на 8:45 на дорогах Києва помітне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, у заторах стоїть Велика окружна, проспект Перемоги, бульвар Академіка Вернадського, вулиця Вадима Гетьмана, Повітрофлотський проспект, вулиця Жилянська.
Окрім того, значне ускладнення руху транспорту на бульварі Тараса Шевченка, вулиці Басейній, Бессарабській площі, бульварі Лесі Українки. Також затори скували Набережне шосе та вулиці Набережно-Рибальську і Богатирську.
На лівому березі столиці рух ускладнено на проспекті Миколи Бажана, Дарницькому шосе, проспекті Соборності та Броварському проспекті.
Рух на мостах: значні затори на мостах Дарницькому, Патона та Північному. Незначні ускладнення руху на Південному мосту та мосту Метро.
Нагадаємо, в Україні у вівторок, 10 грудня, очікується погода на більшості території без опадів, температура повітря вдень подекуди сягатиме 13 градусів тепла.