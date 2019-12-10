Зима не повертається: в Україні сьогодні до 13 градусів тепла

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. В Україні у вівторок, 10 грудня, очікується погода на більшості території без опадів, температура повітря вдень подекуди сягатиме 13 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"10 грудня мінлива хмарність. Без опадів, лише на Закарпатті дощ, в Карпатах з мокрим снігом", - вказали синоптики.

Вночі та вранці у південних, центральних та східних областях місцями туман.

Вітер південно-західний 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла, на Одещині та Миколаївщині 8-13°.

Нагадаємо, за даними ООН, цей рік увійде у трійку найспекотніших в історії людства.

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