Зима не возвращается: в Украине сегодня до 13 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Украине во вторник, 10 декабря, ожидается погода на большей части территории без осадков, температура воздуха днем местами будет достигать 13 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"10 декабря переменная облачность. Без осадков, лишь на Закарпатье дождь, в Карпатах с мокрым снегом", - указали синоптики.
Ночью и утром в южных, центральных и восточных областях местами туман.
Ветер юго-западный 5-10 м/с.
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла, в Одесской и Николаевской областях 8-13°.
Напомним, по данным ООН, этот год войдет в тройку самых жарких в истории человечества.