Некоторые мосты Киева стоят в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. По состоянию на 8:45 на дорогах Киева заметно осложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в пробках стоит Большая окружная, проспект Победы, бульвар Академика Вернадского, улица Вадима Гетьмана, Воздухофлотский проспект, улица Жилянская.
Кроме того, значительное затруднение движения транспорта на бульваре Тараса Шевченко, улице Бассейной, Бессарабской площади, бульваре Леси Украинки. Также пробки сковали Набережное шоссе и улицы Набережно-Рыбальскую и Богатырскую.
На левом берегу столицы движение затруднено на проспекте Николая Бажана, Дарницком шоссе, проспекте Соборности и Броварском проспекте.
Движение на мостах: значительные пробки на мостах Дарницком, Патона и Северном. Незначительные затруднения движения на Южном мосту и мосту Метро.
Напомним, в Украине во вторник, 10 декабря, ожидается погода на большей части территории без осадков, температура воздуха днем местами будет достигать 13 градусов тепла.