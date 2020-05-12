Нинішні показники дозволяють розглядати майбутні етапи пом’якшення карантину – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Нинішні показники щодо COVID-19 дозволяють розглядати майбутні етапи пом’якшення карантину і рухатися вперед з плануванням. Про це заявив Президент України Володимер Зеленський під час селекторної наради, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОП.
“Нинішні показники дозволяють розглядати майбутні етапи пом’якшення карантину і рухатися вперед з плануванням. Однак треба дивитися на ситуацію: відповідно до неї показники можуть змінюватися. Ми не можемо допустити великих спалахів коронавірусу”, — заявив Зеленський.
Також міністерство охорони здоров’я повідомило, що зменшується кількість хворих, які звертаються з пневмонією.
Окрім того на нараді повідомили, що вже працює 569 продуктових ринків.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 12 травня зафіксовано 16 023 випадки коронавірусного захворювання COVID-19, з них 375 протягом останньої доби.