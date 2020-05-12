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Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина - Зеленский

Киев • УНН

 • 7423 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Нынешние показатели по COVID-19 позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Об этом заявил Президент Украины Володимеру Зеленский во время селекторного совещания, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина - Зеленский

“Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Однако надо смотреть на ситуацию: согласно ей показатели могут меняться. Мы не можем допустить крупных вспышек коронавируса”, — заявил Зеленский.

Также министерство здравоохранения сообщило, что уменьшается количество больных, которые обращаются с пневмонией.

Кроме того, на совещании сообщили, что уже работает 569 продуктовых рынков.

Напомним, в Украине 9:00 12 мая зафиксировано 16 023 случая коронавирусного заболевания COVID-19, из них 375 за последние сутки.

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