Німецькі правоохоронці конфіскували елітні авто на віллі російського олігарха усманова

Деталі

Правоохоронці конфіскували 5 елітних авто російського бізнесмена Mercedes Maybach S500 та фургон Mercedes Brabus.

Зокрема, слідчі забрали ще один розкішний автомобіль - Bentley - з підземної автостоянки на сусідній ділянці.

Також повідомляється, що усманов ухилився від сплати прибуткового податку та податку на дарування на загальну суму близько 555 мільйонів євро у період з 2014 до 2022 року.

Додатково

алішер усманов – олігарх, який заснував USM Holding в 2012 році і володіє частками в МегаФоні, Mail.Ru Group і Disney Russia, серед інших. усманов перебуває у списку санкцій ЄС з лютого 2022 року через свою особливу близькість до президента росії путіна.

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