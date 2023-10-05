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Німецькі правоохоронці конфіскували елітні авто на віллі російського олігарха усманова

Німецькі правоохоронці конфіскували елітні авто на віллі російського олігарха усманова

Київ • УНН

 • 1316312 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У Німеччині правоохоронці конфіскували п’ять розкішних автомобілів на території будинку, де раніше зупинявся російський олігарх алішер усманов, передає УНН із посиланням на Bild.

Деталі

Правоохоронці конфіскували 5 елітних авто російського бізнесмена Mercedes Maybach S500 та фургон Mercedes Brabus.

Зокрема, слідчі забрали ще один розкішний автомобіль - Bentley - з підземної автостоянки на сусідній ділянці.

Також повідомляється, що усманов ухилився від сплати прибуткового податку та податку на дарування на загальну суму близько 555 мільйонів євро у період з 2014 до 2022 року.

Додатково

алішер усманов – олігарх, який заснував USM Holding в 2012 році і володіє частками в МегаФоні, Mail.Ru Group і Disney Russia, серед інших. усманов перебуває у списку санкцій ЄС з лютого 2022 року через свою особливу близькість до президента росії путіна.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фінляндія хоче взяти під контроль найбільшу спортивну арену Гельсінкі, яка належить російським бізнесменам

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