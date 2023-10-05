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Немецкие правоохранители конфисковали элитные авто на вилле российского олигарха усманова

Немецкие правоохранители конфисковали элитные авто на вилле российского олигарха усманова

Киев • УНН

 • 1316310 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. В Германии правоохранители конфисковали пять роскошных автомобилей на территории дома, где ранее останавливался российский олигарх алишер усманов, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Правоохранители конфисковали 5 элитных автомобилей российского бизнесмена Mercedes Maybach S500 и фургон Mercedes Brabus.

В частности, следователи забрали еще один роскошный автомобиль - Bentley - с подземной автостоянки на соседнем участке.

Также сообщается, что усманов уклонился от уплаты подоходного налога и налога на дарение на общую сумму около 555 миллионов евро в период с 2014 по 2022 год.

Дополнительно

алишер усманов – олигарх, основавший USM Holding в 2012 году и владеющий долями в Мегафоне, Mail.Ru Group и Disney Russia, среди прочих. усманов находится в санкционном списке ЕС с февраля 2022 года из-за своей особой близости к президенту россии путину.

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