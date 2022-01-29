Німецька партія “Союз-90/Зелені” обрала нових співголів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Німецька партія “Союз-90/Зелені”, яка входить до урядової коаліції, обрала нових співголів. Вони змінять Анналену Бербок та Роберта Габека. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
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Зазначається, що новими очільниками партії “Союз-90/Зелені” стали 28-річна Рікарда Ланґ та 46-річний Омід Нуріпур.
На партійному з’їзді за Ланґ проголосували 75,9% делегатів, кандидатуру Нуріпура підтримали 82,6%.
Нові лідери пообіцяли, зокрема, продовжувати боротьбу зі зміною клімату.
Формально процедура обрання нового керівництва партії завершиться після голосування поштою, результати якого очікуються до середини лютого.
Довідка
Феміністка Рікарда Ланґ приєдналася до партії у 18 років. Спочатку керувала молодіжним крилом “Зелених” та була їхнім речником із жіночих питань. Минулого року її обрали до парламенту.
Омід Нуріпур з 2006-го — депутат Бундестагу, був речником з питань зовнішньої політики партії. Він закликав до дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор у Пекіні, а раніше критикував Ангелу Меркель за телефонну розмову з Олександром Лукашенком, зазначає DW.
У немецких "зеленых" - новое партийное руководство. Сопредседателями партии избраны 46-летний Омид Нурипур и 28-летняя Рикарда Ланг. Бывшие партийные лидеры Анналена Бербок и Роберт Хабек не могли баллотироваться, поскольку занимают посты в правительствеhttps://t.co/1lZqxzb3JM— DW на русском (@dw_russian) January 29, 2022