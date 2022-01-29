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Немецкая партия “Союз-90/Зеленые” избрала новых сопредседателей

Немецкая партия “Союз-90/Зеленые” избрала новых сопредседателей

Киев • УНН

 • 24980 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Немецкая партия “Союз-90/Зеленые”, входящая в правительственную коалицию, избрала новых сопредседателей. Они изменят Анналену Бербок и Роберта Габека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Отмечается, что новыми руководителями партии “Союз-90/Зеленые” стали 28-летняя Рикарда Ланг и 46-летний Омид Нурипур.

На партийном съезде за Ланг проголосовали 75,9% делегатов, кандидатуру Нурипура поддержали 82,6%.

Новые лидеры пообещали, в частности, продолжать борьбу с изменением климата.

Формально процедура избрания нового руководства партии завершится после голосования по почте, результаты которого ожидаются к середине февраля.

Справка

Феминистка Рикарда Ланг присоединилась к партии в 18 лет. Сначала руководила молодежным крылом “зеленых” и была их представителем по женским вопросам. В прошлом году ее избрали в парламент.

Омид Нурипур с 2006-го — депутат Бундестага, был спикером по вопросам внешней политики партии. Он призвал к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине, а ранее критиковал Ангелу Меркель за телефонный разговор с Александром Лукашенко, отмечает DW.

В немецких “зеленых” — новое партийное руководство. Сопредседателями партии избраны 46-летний Омид Нурипур и 28-летняя Рикардо Ланг. Бывшие партийные лидеры Анналена Бербок и Роберт Хабек не могли баллотироваться, поскольку занимают посты в правительствеhttps://t.Co/1lZqxzb3JM

— DW на русском (@dw_russian)January 29, 2022

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