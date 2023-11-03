Німеччина закладає у бюджетне планування кошти для військової підтримки України до 2032 року – генерал Бундесверу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Німеччині розраховують підтримувати українськи збройні сили, як мінімум, протягом десятиріччя. Про це в інтерв’ю розповів Генерал-майор Крістіан Фройдінг, який очолює Спеціальний штаб з питань України при Міністерстві оборони Німеччини, пише УНН з посиланням на Stuttgarter Nachrichten.
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«Разом з Україною обговорюємо, який вигляд мають мати українські збройні сили. Зрозуміло одне: військова підтримка України - це завдання до кінця десятиліття - і далі. У нашому бюджетному плануванні вже закладено кошти до 2032 року, що свідчить про нашу рішучість. Ми маємо допомогти Україні розвинути потенціал, щоб вона могла залишатися вільною державою, здатною захищати себе і стримувати нападників. Для мене боротьба за свободу не має терміну придатності. Ми повинні домогтися того, щоб час був не союзником Путіна, а нашим союзником. Ми повинні дати зрозуміти путіну: ми протримаємося довше, свобода переможе», - сказав Крістіан Фройдінг.
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Він нагадав, що за останні кілька місяців Німеччина підготувала кілька потужних пакетів підтримки. Невдовзі в Україну буде доставлена третя одиниця ЗРК "Ірис-Т", а незабаром за нею надійде і друга вогнева одиниця "Петріот". Для українських солдатів буде надано зимовий одяг і спорядження.
Генерал наголосив, що Україна разом з союзниками може виграти війну військовим шляхом. Водночас, у найближчий перспективі зима впливатиме на ведення бойових дій. Він вважає, що взимку сторони консолідують зусилля на оновленні та навчанні війська та на боротьбі з об’єктами у тилу, такими як склади, інфраструктура та командні пункти.
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