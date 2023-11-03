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The Guardian

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Міністр оборони Нідерландів пообіцяла Україні боєприпасів на 500 мільйонів

Київ • УНН

 • 134295 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Під час дводенного візиту в Україну міністр оборони Нідернландів Кайса Оллонгрен, що йде у відставку, пообіцяла виділення 500 мільйонів євро на боєприпаси до середини наступного року, повідомляє Het Parool, пише УНН.

Міністр оборони Нідерландів пообіцяла Україні боєприпасів на 500 мільйонів

Деталі

Повідомляється, що йдеться про «значні суми» для підтримки України у війні проти росії.

"Бо продовжувати боротьбу можна тільки в тому випадку, якщо вони знають, що ми продовжимо відправляти подібні речі", - сказала Оллонгрен.

Тому Нідерланди зобов’язалися продовжувати постачати «постійний потік певних боєприпасів».

Доповнення

Президент Володимир Зеленський напередодні зустрівся із міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен, яка прибула з візитом до України. Обговорили ситуації на фронті, посилення можливостей українських захисників та безпеку «зернового коридору».

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