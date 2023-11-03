Міністр оборони Нідерландів пообіцяла Україні боєприпасів на 500 мільйонів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Під час дводенного візиту в Україну міністр оборони Нідернландів Кайса Оллонгрен, що йде у відставку, пообіцяла виділення 500 мільйонів євро на боєприпаси до середини наступного року, повідомляє Het Parool, пише УНН.
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Повідомляється, що йдеться про «значні суми» для підтримки України у війні проти росії.
"Бо продовжувати боротьбу можна тільки в тому випадку, якщо вони знають, що ми продовжимо відправляти подібні речі", - сказала Оллонгрен.
Тому Нідерланди зобов’язалися продовжувати постачати «постійний потік певних боєприпасів».
Доповнення
Президент Володимир Зеленський напередодні зустрівся із міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен, яка прибула з візитом до України. Обговорили ситуації на фронті, посилення можливостей українських захисників та безпеку «зернового коридору».