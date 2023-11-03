Министр обороны Нидерландов пообещала Украине боеприпасов на 500 миллионов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Во время двухдневного визита в Украину уходящая в отставку министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен пообещала выделение 500 миллионов евро на боеприпасы до середины следующего года, сообщает Het Parool, пишет УНН.
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Сообщается, что речь идет о «значительных суммах» для поддержки Украины в войне против россии.
"Потому что продолжать борьбу можно только в том случае, если они знают, что мы продолжим отправлять подобные вещи", - сказала Оллонгрен.
Поэтому Нидерланды обязались продолжать поставлять «постоянный поток определенных боеприпасов».
Дополнение
Президент Владимир Зеленский накануне встретился с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен, которая прибыла с визитом в Украину. Обсудили ситуации на фронте, усиление возможностей украинских защитников и безопасность «зернового коридора».