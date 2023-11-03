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Германия закладывает в бюджетное планирование средства для военной поддержки Украины до 2032 года - генерал Бундесвера

Киев • УНН

 • 150487 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Германии рассчитывают поддерживать украинские вооруженные силы, как минимум, в течение десятилетия. Об этом в интервью рассказал Генерал-майор Кристиан Фройдинг, который возглавляет Специальный штаб по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, пишет УНН со ссылкой на Stuttgarter Nachrichten.

Германия закладывает в бюджетное планирование средства для военной поддержки Украины до 2032 года - генерал Бундесвера

Цитата

«Вместе с Украиной обсуждаем, как должны выглядеть украинские вооруженные силы. Ясно одно: военная поддержка Украины - это задача до конца десятилетия - и дальше. В нашем бюджетном планировании уже заложены средства до 2032 года, что свидетельствует о нашей решимости. Мы должны помочь Украине развить потенциал, чтобы она могла оставаться свободным государством, способным защищать себя и сдерживать нападающих. Для меня борьба за свободу не имеет срока годности. Мы должны добиться того, чтобы время было не союзником путина, а нашим союзником. Мы должны дать понять путину: мы продержимся дольше, свобода победит», - сказал Кристиан Фройдинг.

Детали

Он напомнил, что за последние несколько месяцев Германия подготовила несколько мощных пакетов поддержки. Вскоре в Украину будет доставлена третья единица ЗРК "Ирис-Т", а вскоре за ней поступит и вторая огневая единица "Пэтриот". Для украинских солдат будет предоставлена зимняя одежда и снаряжение.

Генерал подчеркнул, что Украина вместе с союзниками может выиграть войну военным путем. В то же время, в ближайшей перспективе зима будет влиять на ведение боевых действий. Он считает, что зимой стороны консолидируют усилия на обновлении и обучении войска и на борьбе с объектами в тылу, такими как склады, инфраструктура и командные пункты.

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