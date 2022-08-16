Німеччина за 24 години перекинула 6 винищувачів за 13 тисяч км до Сінгапуру

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 61906 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 69922 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 81779 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 87153 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 97668 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 150831 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70937 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 151222 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109819 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69449 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
3м/с
49%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14 квітня, 14:46 • 20742 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14 квітня, 14:54 • 22340 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 23615 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 12642 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 13549 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 61906 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 150831 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 174862 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 151222 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 262512 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96413 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99019 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43597 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46983 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61583 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Німеччина за 24 години перекинула 6 винищувачів за 13 тисяч км до Сінгапуру

Київ • УНН

 • 216965 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Група винищувачів ВПС Німеччини приземлилася у вівторок у Сінгапурі пролетівши близько 12 800 кілометрів лише за 24 години, пише УНН з посиланням на dpa.

Німеччина за 24 години перекинула 6 винищувачів за 13 тисяч км до Сінгапуру

Деталі

Група винищувачів ВПС Німеччини візьме участь у навчаннях.

Так звані навчання Pitch Black збирають близько 2500 осіб особового складу та 100 літаків з усього світу протягом трьох тижнів у Північній території Австралії.

Крім Німеччини беруть участь європейські члени НАТО: Франція, Велика Британія та Нідерланди, а також США, Нова Зеландія, Корея, ОАЕ, Індія, Японія, Таїланд та інші.

Шість багатоцільових винищувачів Eurofighter, супроводжувалися чотирма транспортними літаками та трьома заправниками. Вони дозаправлялися в повітрі протягом тривалого польоту, а також робили зупинки для дозаправки, огляду та ротації пілотів.

Під час зупинки на базі неподалік Абу-Дабі, у вівторок військово-повітряні сили Німеччини, заявили, що у двох винищувачів Eurofighter були виявлені технічні проблеми. Один із них був відремонтований на місці, але в іншого був дефект у гідравлічній системі.

Німеччина відправила до регіону фрегат «Баварія» для майже семимісячного розгортання, яке завершилося на початку цього року, і це був перший раз майже за два десятиліття, коли німецький військовий корабель перебував в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Додамо

У вересні Європейський Союз оприлюднив нову стратегію зміцнення економічних, політичних та оборонних зв'язків в Індо-Тихоокеанському регіоні. Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила журналістам, що незважаючи на те, що війна в Україні нині є пріоритетом, місія Eurofighter наголошує, що Азія не забута.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,863.10
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,228.42
Ethereum
$1,634.29