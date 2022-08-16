Німеччина за 24 години перекинула 6 винищувачів за 13 тисяч км до Сінгапуру

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Група винищувачів ВПС Німеччини візьме участь у навчаннях.

Так звані навчання Pitch Black збирають близько 2500 осіб особового складу та 100 літаків з усього світу протягом трьох тижнів у Північній території Австралії.

Крім Німеччини беруть участь європейські члени НАТО: Франція, Велика Британія та Нідерланди, а також США, Нова Зеландія, Корея, ОАЕ, Індія, Японія, Таїланд та інші.

Шість багатоцільових винищувачів Eurofighter, супроводжувалися чотирма транспортними літаками та трьома заправниками. Вони дозаправлялися в повітрі протягом тривалого польоту, а також робили зупинки для дозаправки, огляду та ротації пілотів.

Під час зупинки на базі неподалік Абу-Дабі, у вівторок військово-повітряні сили Німеччини, заявили, що у двох винищувачів Eurofighter були виявлені технічні проблеми. Один із них був відремонтований на місці, але в іншого був дефект у гідравлічній системі.

Німеччина відправила до регіону фрегат «Баварія» для майже семимісячного розгортання, яке завершилося на початку цього року, і це був перший раз майже за два десятиліття, коли німецький військовий корабель перебував в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Додамо

У вересні Європейський Союз оприлюднив нову стратегію зміцнення економічних, політичних та оборонних зв'язків в Індо-Тихоокеанському регіоні. Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила журналістам, що незважаючи на те, що війна в Україні нині є пріоритетом, місія Eurofighter наголошує, що Азія не забута.