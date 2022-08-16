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Германия за 24 часа перебросила 6 истребителей за 13 тысяч км в Сингапур

Киев • УНН

 • 216965 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Группа истребителей ВВС Германии приземлилась во вторник в Сингапуре, пролетев около 12 800 километров всего за 24 часа, пишет УНН со ссылкой на dpa.

Германия за 24 часа перебросила 6 истребителей за 13 тысяч км в Сингапур

Детали

Группа истребителей ВВС Германии примет участие в учениях.

Так называемые учения Pitch Black собирают около 2500 человек личного состава и 100 самолетов со всего мира в течение трех недель в Северной территории Австралии.

Кроме Германии принимают участие европейские члены НАТО: Франция, Великобритания и Нидерланды, а также США, Новая Зеландия, Корея, ОАЭ, Индия, Япония, Таиланд и другие.

Шесть многоцелевых истребителей Eurofighter сопровождались четырьмя транспортными самолетами и тремя заправщиками. Они дозаправлялись в воздухе в течение длительного полета, а также делали остановки для дозаправки, осмотра и ротации пилотов.

Во время остановки на базе недалеко от Абу-Даби, во вторник военно-воздушные силы Германии, заявили, что у двух истребителей Eurofighter были обнаружены технические проблемы. Один из них был отремонтирован на месте, но у другого был дефект в гидравлической системе.

Германия отправила в регион фрегат «Бавария» для почти семимесячного развертывания, которое завершилось в начале этого года, и это был первый раз почти через два десятилетия, когда немецкий военный корабль находился в Индо-Тихоокеанском регионе.

Добавим

В сентябре Европейский Союз обнародовал новую стратегию укрепления экономических, политических и оборонных связей в Индо-Тихоокеанском регионе. Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила журналистам, что, несмотря на то, что война в Украине в настоящее время является приоритетом, миссия Eurofighter отмечает, что Азия не забыта.

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