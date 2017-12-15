Німеччина виділить ще 2 млн євро для гуманітарних проектів на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Німеччина виділила ще додаткові 2 млн євро на допомогу постраждалим від конфлікту на сході України. Про це повідомляє прес-служба посольства Німеччини в Україні, передає УНН.
"Спілка робітничих самаритян (СРС) і наступними роками здійснюватиме надання термінової підтримки потерпілим від конфлікту на сході України: на 2018 і 2019 рік Федеральний уряд виділив зараз ще 2 мільйона євро; крім того, СРС використає 200 000 євро власних коштів", - йдеться в повідомленні.
Також, зазначено, що уряд Німеччини протягом останніх років виділив для гуманітарної діяльності СРС в Україні вже майже 4,5 мільйона євро.
Нагадаємо, уряд Німеччини надасть Дитячому фонду ООН 14,3 млн євро гуманітарної допомоги для поліпшення доступу до водопостачання на Донбасі.