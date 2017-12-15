Германия выделит еще 2 млн евро для гуманитарных проектов на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Германия выделила еще дополнительные 2 млн евро на помощь пострадавшим от конфликта на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине, передает УНН.
"Союз рабочих самаритян (СРС) и в последующие годы будет осуществлять предоставление срочной поддержки пострадавшим от конфликта на востоке Украины: в 2018 и 2019 Федеральное правительство выделило сейчас еще 2 млн евро, кроме того, СРС использует 200 тыс. евро собственных средств", - говорится в сообщении.
Также, указано, что правительство Германии в последние годы выделил для гуманитарной деятельности СРС в Украине уже почти 4,5 миллиона евро.
Напомним, правительство Германии предоставит Детскому фонду ООН 14,3 млн евро гуманитарной помощи для улучшения доступа к водоснабжению в Донбассе.