Німеччина тісно співпрацює з США щодо витоку "секретних документів"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Німеччина "тісно співпрацює" з урядом Вашингтону щодо витоку "секретних військових документів" США щодо українського контрнаступу. Про це заявив речник Федерального міністерства оборони, пише УНН з посиланням на tagesschau.
Цитата
"Ми перебуваємо в тісному постійному контакті з нашими партнерами, особливо з США, щодо цієї теми (теми секретних документів, - ред.)", - сказав речник.
Зазначається, що в міністерстві відмовилися надавати будь-яку іншу інформацію про інцидент.
Доповнення
Журналісти The New York Times повідомили, що минулого тижня опублікували інформацію про нібито "засекречені військові документи", що стосуються ймовірно контрнаступу Сил оборони України у війні проти росії.
8 квітня NYT опублікувало матеріал про те, що в соціальних мережах виявили нову партію секретних документів, що описують принципи національної безпеки США. Документи стосуються війни в Україні.
Генеральне управління розвідки Міноборони України повідомило, що злиті в мережу так звані "засекречені військові документи" США та НАТО про контрнаступ ЗСУ є "підробкою" та "спецоперацією" російських спецслужб.
Нагадаємо
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати перевіряють опубліковані "засекречені військові документи" щодо українського контрнаступу та наразі не можуть назвати достовірним жоден з них.