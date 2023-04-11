Германия тесно сотрудничает с США по утечке "секретных документов"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Германия "тесно сотрудничает" с правительством Вашингтона относительно утечки "секретных военных документов" США по украинскому контрнаступлению. Об этом заявил представитель Федерального министерства обороны, пишет УНН со ссылкой на tagesschau.
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"Мы находимся в тесном постоянном контакте с нашими партнерами, особенно с США, по этой теме (теме секретных документов, - ред.)", - сказал спикер.
Отмечается, что в министерстве отказались предоставлять любую другую информацию об инциденте.
Дополнение
Журналисты The New York Times сообщили, что на прошлой неделе опубликовали информацию о якобы "засекреченных военных документах", касающихся вероятно контрнаступления Сил обороны Украины в войне против россии.
8 апреля NYT опубликовало материал о том, что в социальных сетях обнаружили новую партию секретных документов, описывающих принципы национальной безопасности США. Документы касаются войны в Украине.
Генеральное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что слитые в сеть так называемые "засекреченные военные документы" США и НАТО о контрнаступлении ВСУ являются "подделкой" и "спецоперацией" российских спецслужб.
Напомним
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты проверяют опубликованные "засекреченные военные документы" об украинском контрнаступлении и пока не могут назвать достоверным ни один из них.