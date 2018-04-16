Німеччина стала лідером з імпорту російського газу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. За період з 1 січня по 15 березня Німеччина показала найбільший приріст за обсягом імпорту російського газу. Про це повідомили в “Газпромі”, передає УНН.
“Найбільший приріст в абсолютному вираженні — на 2,1 млрд кубометрів — показала Німеччина. З початку року “Газпром” поставив в країну 18,6 млрд кубометрів газу. У перерахунку на рік це 64,7 млрд кубометрів газу, що, для порівняння, перевищує продуктивність “Північного потоку”, — сказав глава правління “Газпрому” Олексій Міллер.
Також наголошується, що за перші три з половиною місяці поточного року “Газпром” поставив 62,2 млрд кубометрів газу в далеке зарубіжжя, що на 6,3% або 3,7 млрд кубометрів більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Зокрема, імпорт російського газу збільшили країни, які орієнтовані на проект “Північний потік-2”. Так, Австрія збільшила імпорт на 74,5% (на 1,6 млрд кубометрів), Нідерланди — на 108,9% (на 1,3 млрд кубометрів), Франція — на 9,5% (на 0,3 млрд кубометрів) .
Нагадаємо, міністр економіки Німеччини Петер Альтмайер підтримує будівництво газопроводу “Північний потік-2”.
Раніше повідомлялося, що незважаючи на занепокоєння з боку України та інших європейських країн, Німеччина дала дозвіл на будівництво “Північного потоку-2”. Фінляндія також видала два дозволи на будівництво “Північного потоку-2”.