Німеччина сподівається до кінця року стати незалежною від постачання нафти з рф - канцлер
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Канцлер ФРН Олаф Шольц сказав, що, на його думку, Німеччина зможе припинити імпорт російської нафти цього року, передає УНН.
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Виступаючи на пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном під час візиту до Лондона, Шольц сказав, що Німеччина "активно працює" над тим, щоб стати незалежною від імпорту російської нафти. Канцлер сказав, що, на його думку, Німеччина зможе припинити імпорт цього року, але додав, що потрібно більше часу, щоб "відучити себе від російського газу".
Припинення імпорту енергоносіїв із росії потребує інвестицій та інфраструктури, сказав Шольц, додавши, що Німеччина підготувала кроки, щоб стати незалежною від імпорту енергоносіїв із росії, "ще до початку війни, тому що ми знали, що ця проблема виникне".
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У той час як деякі країни в Європі закликають до негайного бойкоту всієї російської нафти та природного газу, ЄС планує скоротити імпорт російського газу на дві третини до кінця року та ліквідувати його до 2030 року.
Очікується, що до кінця року відкриється новий балтійський газопровід, яким надходитиме газ з Норвегії. Він також знизить залежність від російської нафти за допомогою контрактів із Саудівською Аравією, США та Норвегією і можливого імпорту нафти з Казахстану.
Німеччина, найбільша економіка ЄС, яка донедавна залежала від російського газу для задоволення своїх потреб на 55%.