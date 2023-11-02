Німеччина офіційно заборонила діяльність ХАМАС та пропалестинського угруповання Самідун
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер офіційнозаборонила діяльність терористичної організації ХАМАС та палестинського угруповання Самідун на території країни. Про це повідомляє Spiegel, пише УНН.
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"Проведення спонтанних „урочистостей“ тут, у Німеччині, у відповідь на жахливі терористичні атаки ХАМАС проти Ізраїлю демонструє антисемітський, нелюдський світогляд Самідуна в особливо огидний спосіб", — сказала Фейзер.
Вана також підкреслила, що антисемітизму не місце у Німеччині, країна буде боротися з ним усіма формами засобами правової держави.
Деталі
Зазначається, що Самідун називає себе "мережею солідарності палестинських в'язнів". За оцінкою органів безпеки Німеччини, мережа тісно пов'язана з радикальною палестинською організацією НФОП (Народний фронт звільнення Палестини). Сама НФОП пропагує збройну боротьбу проти Ізраїлю, але, на відміну від ХАМАС, не є релігійною. Вона входить до списку терористів ЄС.
Офіс із захисту конституції Німеччини припускає, що в країні близько 450 прихильників ХАМАС. Кількість послідовників Самідуна невідома, але, ймовірно, вона значно нижча.
Заборона послідувала за оголошенням тритижневої давнини: через кілька днів після терористичної атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня Шольц оголосив про заборону на діяльність двох організацій. Представники Samidoun відсвяткували напад ХАМАС у Берліні, роздаючи солодощі. ХАМАС класифікується як терористична організація в ЄС і США.
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