Германия официально запретила деятельность ХАМАС и пропалестинской группировки Самидун
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер официально запретила деятельность террористической организации ХАМАС и палестинской группировки Самидун на территории страны. Об этом сообщает Spiegel, пишет УНН.
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"Проведение спонтанных „торжеств“ здесь, в Германии, в ответ на ужасные террористические атаки ХАМАС против Израиля демонстрирует антисемитское, бесчеловечное мировоззрение Самидуна особенно отвратительным образом", — сказала Фейзер.
Вана также подчеркнула, что антисемитизму не место в Германии, страна будет бороться с ним всеми формами средствами правового государства.
Детали
Отмечается, что Самидун называет себя "сетью солидарности палестинских заключенных". По оценке органов безопасности Германии, сеть тесно связана с радикальной палестинской организацией НФОП (Народный фронт освобождения Палестины). Сама НФОП пропагандирует вооруженную борьбу против Израиля, но, в отличие от ХАМАС, не является религиозной. Она входит в список террористов ЕС.
Офис по защите конституции Германии предполагает, что в стране около 450 сторонников ХАМАС. Количество последователей Самидуна неизвестно, но, вероятно, оно значительно ниже.
Запрет последовал за объявлением трехнедельной давности: через несколько дней после террористической атаки ХАМАС на Израиль 7 октября Шольц объявил о запрете на деятельность двух организаций. Представители Samidoun отпраздновали нападение ХАМАС в Берлине, раздавая сладости. ХАМАС классифицируется как террористическая организация в ЕС и США.
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