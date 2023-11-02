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Германия официально запретила деятельность ХАМАС и пропалестинской группировки Самидун

Киев • УНН

 • 147969 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер официально запретила деятельность террористической организации ХАМАС и палестинской группировки Самидун на территории страны. Об этом сообщает Spiegel, пишет УНН.

Германия официально запретила деятельность ХАМАС и пропалестинской группировки Самидун

Цитата

"Проведение спонтанных „торжеств“ здесь, в Германии, в ответ на ужасные террористические атаки ХАМАС против Израиля демонстрирует антисемитское, бесчеловечное мировоззрение Самидуна особенно отвратительным образом", — сказала Фейзер.

Вана также подчеркнула, что антисемитизму не место в Германии, страна будет бороться с ним всеми формами средствами правового государства.

Детали

Отмечается, что Самидун называет себя "сетью солидарности палестинских заключенных". По оценке органов безопасности Германии, сеть тесно связана с радикальной палестинской организацией НФОП (Народный фронт освобождения Палестины). Сама НФОП пропагандирует вооруженную борьбу против Израиля, но, в отличие от ХАМАС, не является религиозной. Она входит в список террористов ЕС.

Офис по защите конституции Германии предполагает, что в стране около 450 сторонников ХАМАС. Количество последователей Самидуна неизвестно, но, вероятно, оно значительно ниже.

Запрет последовал за объявлением трехнедельной давности: через несколько дней после террористической атаки ХАМАС на Израиль 7 октября Шольц объявил о запрете на деятельность двух организаций. Представители Samidoun отпраздновали нападение ХАМАС в Берлине, раздавая сладости. ХАМАС классифицируется как террористическая организация в ЕС и США.

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