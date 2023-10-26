Німеччина додатково проінвестує енергетику України на 54,3 мільйона євро – Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Федеральне міністерство економіки й захисту клімату Німеччини зробить внесок у 54,3 мільйона євро до Фонду підтримки енергетики України. Про це повідомили у пресслужбі Міненерго, пише УНН.
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"Німеччина – надійний друг і партнер України. Підтримка німецького народу, яку ми відчуваємо з перших днів повномасштабної війни росії проти України, є надзвичайно важливою для енергетичного сектору. Дякуємо Німеччині за цю допомогу і працюємо над подальшим розширенням нашого енергетичного партнерства",– висловив вдячість німцям міністр енергетики України Герман Галущенко.
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Зазначається, що кошти будуть надані у межах розширення Німецько-Українського енергетичного партнерства для закупівлі енергетичного обладнання, необхідного для відновлення і ремонту українських енергетичних об'єктів.
Нагадаємо
Німеччина вже зробила найбільший внесок до Фонду підтримки енергетики України – 129,5 млн євро. Також у межах Німецько - Українського партнерства було надано додаткові 20 млн євро на фінансування закупівель та постачання технічного обладнання.
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